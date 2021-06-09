Научитесь говорить “нет”: на Луганщине рассказали, как не попасть на “крючок” мошенников

В Северодонецком районе Луганщины правоохранители расследуют 59 случаев мошенничества. Среди них и схемы, когда горожанам продают товары по завышенной в несколько раз цене. Обычно с таким предложением подходят на улице к пожилым людям и обманом выманивают у них деньги.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.

Одной из жертв мошенников стал пенсионер из Северодонецка Николай. За набор строительных инструментов он отдал мошенникам 35 000 гривен. Эти деньги он собирал долгое время на операцию.

“Они меня увидели, позвали. Я думал, хотят что-то спросить. Они сразу на меня” наехали “и начали: вот инструмент, возьми за” штуку “и все. Инструменты были у них на заднем сиденье. Говорят, давай мы тебя подвезем” , – вспоминает пенсионер.

Впоследствии выяснилось, что хотели “продавцы” более тысячи не гривен, а долларов США.

“Я впустил их в квартиру. Они последовали за мной с этими инструментами. У меня деньги были в одном отделении. Мне пришлось вытащить все, что у меня было. Я не ожидал, что он у меня выхватит из рук. Он у меня с рук вырвал деньги “, – вспоминает Николай.

По словам пресс-секретаря полиции Луганщины Татьяны Кириленко, в Северодонецком районе в 25 делах о мошенничестве уже есть подозреваемые, еще 59 производств расследуют, в том числе и по так называемым продавцам инструментов.

“На Луганщине зарегистрировано несколько таких случаев. Правоохранители по всем фактам внесли сведения в единый реестр досудебных расследований”, – рассказала пресс-секретарь полиции.

Адвокат Игорь Слесарев советует с рук ничего не покупать, или по крайней мере проверять продавцов.

“Надо меньше слушать – больше говорить. Требовать показать паспорт, документы, удостоверяющие, что это лицо является субъектом предпринимательской деятельности, имеет право на торговлю. Попросить у них прайс, номер телефона, сказать: я позвоню, когда ознакомлюсь”, – советует Слесарев.

По словам доктора-психиатра Николая Овчаренко, обычно по такой схеме работают люди, понимающие психологию.

“Надо обязательно научиться говорить” нет “. У нас много людей воспитанных, доверчивых, им неловко. И еще очень важно, возможно на первом месте: нельзя вступать в контакт – доверительный, деловой – с незнакомыми или малознакомыми людьми”, – рассказал врач.

Максимальное наказание по статье мошенничество – до 12 лет лишения свободы.