“Она умеет шокировать”: Зеленскому подарили эксклюзивную форму сборной Украины по футболу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили эксклюзивную форму сборной Украины по футболу на Евро 2020, которая вызвала в России массовую истерию.

Соответствующие фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram.

На футболке, которую подарили главе государства – номер 95. На спине написана его фамилия и этот номер.

“Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина“, – написал президент.

Напомним, на футболке сборной Украины на Евро 2020 изображена карта Украины с украинским Крымом и приветствие ВСУ “Слава Украине”.

Как сообщал “источник”, российский адвокат Игорь Бушманов рассказал, какое наказание может грозить лицам, которые будут носить форму сборной Украины на территории России.