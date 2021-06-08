Украина получила еще одну партию вакцины от коронавируса Pfizer: первые подробности

Во вторник, 8 июня, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщается на сайте UNICEF.

Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину бесплатно поступит 473 850 доз вакцины Pfizer. Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Отмечается, что цель инициативы COVAX – обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран. До конца 2021 Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.

“Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, на днях министерство здравоохранения Израиля признало, что небольшое количество случаев воспаления сердца – миокардита у людей, получивших вакцину COVID-19 от Pfizer, может быть связано с вакцинацией.