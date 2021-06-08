В рамках всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» на Луганщине высадили почти 8 тысяч деревьев

Об итогах проведения в Луганской области ежегодной всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» и дня благоустройства рассказали на пресс-брифинге сегодня, 8 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай напомнил, что в рамках акции, которая проводится с 2010 года и продолжается в течение апреля-мая, в третью субботу апреля проходит День благоустройства.



В текущем году акцию «За чистую окружающую среду» провели во всех 530 населенных пунктах области, в том числе 12 городах с участием около тысячи предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности. Для проведения работ использовано почти 13,7 млн гривен, из них 11, 9 млн гривен – бюджетные средства, 1, 8 млн гривен – внебюджетные.



В ходе весенней толоки на Луганщине ликвидировали 560 несанкционированных свалок, убрано почти 8 млн кв. м. придомовых территорий, 124 парка и 100 скверов.



Также упорядочены 331 спортивная и 794 детских площадки, высажено почти 8 тыс. деревьев и более 5 тыс. кустов.



Следует отметить, что на территории области упорядочены 653 кладбища, 357 памятников, мемориальных комплексов, братских могил, других исторических и памятных мест. Кроме того, очищено от песка и мусора почти 10 млн кв. м. улично-дорожной сети.



Именно в день благоустройства, 17 апреля, мероприятия по уборке и приведению в надлежащее санитарное и эстетическое состояние организованы в 435 населенных пунктах и ​​12 городах области. Упорядочили 256 детских площадок, убрали 563 га придомовых территорий и ликвидировали 418 свалок.



«Приведение территории области в порядок должно быть не просто мероприятием в рамках распоряжения или какого-то одного дня. Эта задача в громадах области и населенных пунктах должна выполняться постоянно. Поэтому областная власть соответствующие поручения уже предоставила всем органам власти на местах », – подытожил Виталий Сурай.