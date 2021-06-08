У жителя Станицы Луганской изъяли тротиловую шашку. ФОТО

Сегодня, 8 июня, во время сбора материала по факту домашнего насилия, в гараже по ул. Лесная пгт. Станица Луганская, по месту жительства ранее судимого 31-летнего мужчины, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили тротиловую шашку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Взрывоопасный предмет был изъят экспертами-взрывотехниками. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Откуда и для чего мужчине взрывчатка установит следствие.