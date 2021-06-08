В Рубежном мужчина угодил в ДТП. Чтобы избежать ответственности, сообщил об угоне авто. ФОТО



Прошлой ночью патрульные обнаружили автомобиль Audi 80, водитель которого двигался с нарушением ПДД. На требования полицейских водитель не останавливался и набирая скорость пытался сбежать, свернув к дачному кооперативу, где на узкой дороге не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на забор.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Луганской области.



После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Пассажира патрульные задержали. Впоследствии он рассказал полицейским, что за рулем был его знакомый, который является владельцем автомобиля.



Утром патрульные получили сообщение об угоне автомобиля Audi 80. Владелец авто жаловался на то, что неизвестные похитили его автомобиль, который был припаркован у подъезда. Однако узнав, что патрульным уже известно об аварии, признался, что за рулем был именно он, а историю об угоне он придумал, чтобы избежать ответственности за совершенные нарушения.



В отношении 30-летнего водителя патрульные составили три протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), 122-4 (оставление места совершения ДТП) и вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.