За месяц Луганский рыбоохранный патруль выявил 107 нарушений

В период с 1 по 31 мая инспекторами Луганского рыбоохранного патруля было проведено 27 рыбоохранных рейдов. В результате было раскрыто 107 нарушений природоохранного законодательства, из которых 12 грубых. Также составлен 83 протокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушений правил рыболовства), два – по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и три – по ч.1 ст.85 КУоАП (изготовление, сбыт, хранение или реклама запрещенных орудий добычи объектов животного или растительного мира).

Об этом сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.

Кроме этого, оформлено 7 актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества.



За данный период на нарушителей наложено 7038 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 18 581 грн. Взыскано штрафов на сумму 2142 грн. В ходе проведенных мероприятий инспекторы изъяли 145 кг водных биоресурсов. Из них по актам бесхозного имущества 10 кг. Также конфисковали 23 единицы запрещенных орудий лова и еще 13 единиц – по актам бесхозного имущества.



Например, 20 мая Луганский рыбоохранный патруль разоблачил по ч. 4 ст. 85 КУоАП грубое нарушение правил рыболовства.

Около 5:00 задержали нарушителей, которые осуществляли незаконный лов рыбы запрещенным орудием лова – одной лесковой сеткой. В сетях находилась рыба карась серебристый – 9 экз., лещ – 2 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила более 3 кг. Нанесен ущерб в размере 493 грн.



На рыбаков оформлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дел направлены в Марковского районного суда Луганской области для привлечения лиц к административной ответственности.



Кроме этого, 17 дел передано в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.



В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55. О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба оперативно сообщать по указанным телефонам.