Жители Донецка показали окрестности разрушенного донецкого аэропорта. ФОТО

В освещающих происходящее в ОРДО пабликах жители неподконтрольного Украине Донецка публиковали фотографии, показывающие, как спустя семь лет после начала войны выглядит разрушенный боевыми действиями Донецкий аэропорт и его ближайшие окрестности .

Об этом сообщает ДонПресс

На снимках показаны бетонные остовы бывших зданий, все что осталось от аэропорта. Также можно увидеть разрушенные мосты, дороги. В комментарии к снимкам пользователи пишут: