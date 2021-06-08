24 новых случая и 81 выздоровевший: хроники COVID-19 на Луганщине

Лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – одно, Северодонецк – одиннадцать, Белокуракино – одно, Новоайдар – одно, Новопсков – четыре, Попасная – одно, Сватово – одно, Старобельск – четыре.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 300 случаях.

Выздоровели – 24479 (81 за последние сутки), лечатся – 913 (169 – стационарно, 744 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1073 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1053.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,6 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 51-летний мужчина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 908 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 июня (09:00) в Украине 2216654 подтвержденных случая COVID-19, из них 51 333 летальных, 2101722 лица выздоровели. Всего проведено 10380233 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1602 новых случая; летальных – 118; осуществлено 57556 тестирований; выздоровела 6751 человек.