Никому и дела нет: инфраструктура Алчевского меткомбината продолжает разрушаться

С Алчевского металлургическом комбината (находится на временно неподконтрольной территории Луганщины) то и дело приходят вести об обрушениях. На этот раз стало известно о частичном разрушении галереи конвейера.

Об этом сообщает источник “Донбасский кейс” в телеграм-канале.

“Уже месяц она (галерея конвейера высотой 20 м-ред ЛР) постепенно разрушается, но руководству и ВТС нет до этого никакого дела. Конструкция частично обрушилась около недели назад, к счастью, никто не пострадал. Это не удивительно, ведь конвейер не функционирует с 2015 года. Но люди поблизости все-таки были, и могли быть жертвы”, – сказано в сообщении.

Источник говорит, что с тех пор, как на АМК заправляет всем “Внешторгсервис”, дела на заводе стали совсем плохи.

“То, что за времена «правления» Внешторгсервиса АМК постепенно разваливался и продолжает это делать – не новость. Несмотря на то, что официальные СМИ упорно молчат о проблемах Алчевского меткомбината, люди в курсе реального положения вещей. Например, интернет помнит, что 7 января 2019 года обрушилась крыша со стеной пролета сортопрокатного цеха, и там до сих пор зияет дыра. Еще два года назад стало совершенно очевидно, что никто не собирается вкладывать средства в ремонт инфраструктуры. А теперь, в 2021-м, уже просто нечего вкладывать”, – отметил источник.