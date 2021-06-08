Арестович назвал причину, по которой Украина не пойдет на “замораживание” конфликта на Донбассе

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на идею замораживания ситуации на Донбассе, так как это может обернуться резкой активизацией России, боевыми действиями с ее стороны.

Об этом он сказал в интервью “Телеграфу“, передает “ДС”.

“Мы можем попытаться заморозить ситуацию, но Россия захочет идти по этому сценарию? Если заморозить, то это значит, что они будут содержать эту территорию. Мы же не будем ее содержать. Они хотят этого? Нет”, – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что введение миротворцев при статусе РФ как постоянного члена Совета безопасности с правом вето — тоже “история не очень”.

“Альтернатива пока одна – либо политико-дипломатический путь, либо открытая война. Если кто-то видит третий, пусть мне покажет, я с удовольствием выслушаю”, – заявил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что замораживание – это просто безответственное поведение. Ведь попытка построить так называемую стену, чтобы отгородить ОРДЛО от остальной части страны, как предлагают некоторые, “закончится тем, что россияне пойдут вперед”.