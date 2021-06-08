“Большое строительство”: стартовали работы на трассе Н-26 в Старобельске

Масштабные работы ведутся на Луганщине на дороге Н-26 Чугуев – Меловое в рамках проекта “Большое строительство”. Здесь работают четыре различные подрядные организации.

Об этом сообщает Служба автомобильной дороги в Луганской области.





Сейчас на маршруте «Старобельск – Евсуг» начаты работы на участке км 195 + 000 – км 230 + 000 – 35 километров. Дорога проходит через Старобельск, Евсуг. Подрядчик – ООО «Автомагистраль-Юг».



Сейчас ведется фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия по городу Старобельск. За пределами города после фрезерования – устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, приготовленной методом холодного ресайклинга. По самому городу стадию устройства выравнивающего слоя из ЩПТ – сокращенно, поскольку это не предусмотрено проектом – работы ведутся по действующей дороге.



После этого будет укладка нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Затем – укладка верхнего слоя покрытия толщиной 5 см с ЩМА-20 (щебеночно-мастичный асфальтобетон).



За пределами города одновременно приведут в порядок обочины. Будет расчищена придорожная полоса от кустарников и мелколесья. Последний этап – обустройство автобусных остановок; установка направляющих столбиков; укрепление обочины; установка дорожных знаков; нанесение дорожной разметки.



Места проведения работ ограждены, техника безопасности строго соблюдается, люди работают в спецодежде, организовано реверсивное движение, установлены знаки и ограждение.



Ход ремонта, соответствие технологическому циклу находится под контролем заказчика – Службы автомобильных дорог в Луганской области. Стоит отметить, что во время проведения всех этапов работ, дорога не будет перекрыта, работы проводятся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и регулированием.



Дополнительно. Трасса Н-26 – Чугуев – Меловое – автомобильный путь национального значения. Дорога начинается в городе Чугуев (Харьковская область), на Луганщине проходит через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск, заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией.