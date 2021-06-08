В Луганскую область поступило вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca

8000 доз предназначено для ревакцинации предварительно вакцинированных целевых групп населения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca в Луганской области началось в конце февраля – начале марта. Большинство вакцин, в том числе и АstraZeneca, требует дводозного введения. Прививки второй дозой должны происходить через 12 недель после первой. Ревакцинация вакциной AstraZeneca на Луганщине началась с 19 мая.

Людям, которые получили первую дозу вакцины и ждут вторую, о времени и месте вакцинации от COVID-19 сообщат по контактному номеру, который они оставили во время прививки.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Запишитесь в очередь на вакцинацию на сайте или в мобильном приложении «Дія».