Украинский омбудсмен объяснила, для чего жители ОРДЛО получают паспорта РФ

Украинцы, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, уже получили около 584 тысячи паспортов РФ.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает ДонПресс

По ее словам, украинцы, проживающие в ОРДЛО получают российские паспорта «чтобы выжить»:

«Почему человек берет этот российский „аусвайс“ — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого „паспорта“, тогда не оказывают медицинского лечения. Человек не может купить лекарства или получить их бесплатно. Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта».

Кроме того, она напомнила, что РФ готовится к выборам в Госдуму, которые пройдут осенью этого года, и планирует привлечь к участию в них жителей ОРДЛО:

«И они думают, что там будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти „аусвайсы“, пойдут голосовать. И мы знаем, что их сейчас заставляют регистрироваться на сайте избирательном, чтобы потом проголосовали за российские власти».