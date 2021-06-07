Луганщина получила собственный символ для празднования Дня независимости Украины

30-летие Независимости Украины каждая область будет отмечать особенно.

Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена ​​концепция единой визуальной символики праздника, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопической цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, что расцветает, как сама страна.

Каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности, как: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство. Дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипах.

Так, Луганщина получила цветок синего цвета с изображением герба области на лепестках.

«Украинцы – сильная нация, нация борцов за справедливость и достоинство. 30-летие нашей независимости – большой праздник. И мы с нетерпением его ждем, чтобы продемонстрировать всему миру наше единство, а украинцам – самобытность Луганщины. Поэтому призываю всех присоединиться к празднованию, используя для презентации своих громад именно луганской цветок. Покажем, что мы – дружественные, что нас много и нам есть, чем гордиться! », – отметил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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