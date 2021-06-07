Северодончанка, которая искала “закладку”, напала на участкового офицера с ножом

29-летней ранее судимой жители Северодонецка, которая нанесла два удара ножом участковому офицеру полиции, грозит уголовная ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа. Сотрудник полиции госпитализирован в медицинское учреждение. Угрозы жизни полицейского нет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Происшествие произошло сегодня, 7 июня, около 13.30, в г. Северодонецке по ул. Донецкой. Старший участковый офицер полиции увидел женщину, которая у гаража ковырялась в мусоре и что-то искала. Это вызвало у участкового подозрение и он, подойдя, окликнул ее, представился и спросил, что она ищет. Но в ответ женщина неожиданно дважды ударила полицейского ножом. По предварительной информации, женщина искала так называемую «закладку».

Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного управления, под процессуальным руководством прокуратуры работают эксперты-криминалисты и сотрудники следственно-оперативной группы, которые проводят неотложные следственно-оперативные мероприятия.

После объявления женщине подозрения в совершении преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.