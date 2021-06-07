На Луганщине задержали агента ФСБ при попытке устроить теракт

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке, Луганской области, предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой «ЛНР», задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины «на горячем» во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.