На Луганщине в санаторий “Сосновый” не пустили госэкоинспекторов для проверки

На основании обращения физического лица и соответствующего приказа Государственной экологической инспекции в Луганской области госэкоинспекторы выехали на фактическое местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа« Сосновый ». Однако их не допустили для проведения проверки.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.



“Таким образом, проверить факты, изложенные в обращении, не удалось. Ранее проверки Общества с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа« Сосновый »не проводились”, – сказано в сообщении.