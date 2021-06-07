Журналисты испытали новую нейросеть, которая пишет красивые заголовки статей вместо человека

Умельцы из Владивостока выпустили новую функцию на сервисе Turbocheck 18 мая 2021 года.

Фото: Журналисты и блогер Алексей Кутовой оценили «создатель заголовков»

Уникальный создатель заголовков подбирает наиболее привлекательное наименование, которое не попадёт под санкции новостных агрегаторов. На воплощение идеи Илона Маска (GPT-3) у разработчиков ушло два года.

Сервис Turbocheck представил функцию, которая пишет красивые заголовки статей вместо человека. Специально обученный искусственный интеллект анализирует написанное и выдаёт вердикт, насколько исходный вариант к нему подходит. Если в материале присутствует кликбейт или низкая дочитываемость, можно воспользоваться уникальным создателем заголовков. Как правило, после его использования показатели приходят в норму. Функция подходит для фрилансеров, журналистов и авторов «Яндекс.Дзен».

Фото: Интерфейс Turbocheck с обновлением. Источник: turbocheck.ru

Нейронная сеть обучалась на базе материалов ведущих СМИ и проанализировала более миллиона новостей. Turbocheck стал первым сервисом, который предлагает создать название текста вместо человека в русскоязычном сегменте. Программистам и лингвистам из Владивостока удалось воплотить идею, которая провалилась у «Яндекс.Маркета», «Вконтакте» и других медиа-гигантов.

Журналисты испытали функцию на личном примере:

«Проверяли материал на кликбейт, затем попробовали создатель заголовков. Из 98 процентов стало 2 всего. А причина тому проста: автор, который писал текст, нарушил повествование, и сбился с основной идеи. Создатель заголовков адаптирует то, что уже написано под нужный вид, чтобы не вводить в заблуждение читателя. В данном случае нам нужно было или менять текст, или заголовок. Так как это было не критично, мы взяли заголовок с Турбочека, с высокой привлекательностью. Довольны на все 100. А у кого какие-то огрехи заметны, попробуйте перечитать материал», — пишет корреспондент.

Блогер Алексей Кутовой сделал целый обзор на «волшебную» кнопку и отметил следующее:

«Ну он точно помогает улучшить заголовок. По поводу кликбейта не так хорошо. Сервис слишком строг к заголовкам», — написал блогер в комментариях.

До релиза обновления у Turbocheck были доступны проверки на привлекательность и кликбейт. Автор сайта по рукоделию отметил, что сервис неблагосклонен к специфическим темам:

«Эта программа не очень дружит со специфичными темами, например, по рукоделию. Я битый час безуспешно пыталась исправить на 90% кликбейтный заголовок. И мне это так и не удалось», — пишет юзер.

Стоит отметить, что система распознаёт отклонения от основной идеи материала. Это и есть подавляющая причина появления кликбейта на материалах. Но благодаря уникальному создателю система сгенерирует нужное заглавие.

Авторы не разглашают затраченную сумму на новую функцию. Но по мнению экспертов, размер достигает сотен тысяч долларов.