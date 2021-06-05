ГПСУ: Украинцев из ОРДЛО и Крыма пропустят на вакцинацию без самоизоляции

Без самоизоляции через контрольно-пропускные пункты будут пропускаться граждане Украины, готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.



” Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования”, – сказано в сообщении.