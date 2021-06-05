На Луганщине выявили 25 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 25 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерло еще двое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четыре, Рубежное – два, Северодонецк – шесть, Беловодск – одно, Новоайдар – два, Новопсков – одно, Попасная – два, Старобельск – три, Троицк – четыре.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 268 случаях.



Выздоровели – 24392 (102 за последние сутки), лечатся – 1145 (211 – стационарно, 759 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 1073 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1052.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37-летний мужчина из Рубежного и 53-летняя женщина из Северодонецка.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 906 человек.