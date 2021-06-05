В Лисичанске 13-летняя девочка погибла в результате падения с высоты

Полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия, которое привело к смерти 13-летней девочки.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Установлено, что 13-летняя девочка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки г. Лисичанска. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.

Полиция обращается к родителям и всем взрослым – поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут постигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах!

В случае, если вы увидели несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделайте замечание или позвоните в полицию «102»!