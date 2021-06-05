Аграрии Луганщины завершили весеннюю посевную кампанию

Аграриями Луганщины завершен сев яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности:

• пшеницы на площади – 1,7 тыс. га;

• ячменя на площади – 38,9 тыс. га;

• гороха на площади – 3,5 тыс. га;

• овса на площади – 2,8 тыс. га;

• кукурузы на зерно на площади – 60,1 тыс. га;

• проса на площади – 0,9 тыс. га;

• подсолнечника на площади – 429,2 тыс. га.

В общем, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в области засеяно 107,0 тыс. га.