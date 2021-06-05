$700 тыс. “кэша” в подписанных пачках: на Волыни задержали таможенника с взятками для контролирующих органов – фото

Сотрудники ГБР 4 июня задержали главу отдела таможенного поста “Ягодин” Волынской таможни Михаила Бурдейного, который вез в Киев взятку в размере 700 тысяч долларов.

Об этом сообщил редактор “Цензор. НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По данным личных источников, близких к следствию, это были ежемесячное развозки денежных средств для группы государственных структур, вовлеченных в ряд коррупционных схем, в частности, в схему “крышевание” и “растаможка” автомобилей.

По словам Бутусова, некоторые подписанные пачки денег можно было расшифровать.

“СБ Люб” – это похоже на Службу безопасности Любомля – райотдела, который занят борьбой с контрабандой в “Ягодине”. Прокуратура – не указано куда. “Зам” – тут трудно понять куда и чей. Но ведомство не указано, вероятно – какой-то таможенный начальник. Также есть информация, что есть пачки с подписями полиции, а также структур, отвечающих за оформление транспортных средств”, – пояснил редактор.

Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Для контролирующих органов насчитали всего около 100 тысяч долларов.

Еще 600 тысяч долларов, по данным личных источников редакции “Цензор.НЕТ”, предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы, вероятно, исполняющему обязанности директора департамента Александру Щуцкому. Однако, стоит отметить, что передача не зафиксирована, поэтому эта информация не точная.

Этот департамент – одна из ключевых структур таможни, который определяет, соответствуют ли тарифы на растаможивание действующим нормативам.

“Очевидно, что 600 тысяч долларов не могли идти в карман одному лишь департаменту рисков, а передаются наверх другим людям, тем, кто назначал, тем, кто прикрывает. Поражает другое. 700 тысяч долларов “кэша” – это без учета того, что положили себе местные таможенники и другие проверяющие органы на месте в свой карман, до момента вывоза этой передачи. Это везет мелкий чиновник. Это всего лишь один месяц (в который было 10 дней выходных)“, – отметил Бутусов.

Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Он надеется на расследование этой схемы соответствующими органами.

“Налоги надо снижать и упрощать, потому что то, что в Украине сложно растамаживать, становится коррупционным налогом“, – резюмировал журналист.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили руководителя общественной организации на вымогательстве денег. Мужчина просил 80 тысяч гривен за крышевание бизнеса, а в случае непослушания угрожал расправой и уничтожением имущества.