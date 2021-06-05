Мировые гиганты Google, Amazon и другие обязали платить налог: подробности исторического решения G7

“Большая семерка” достигла исторического соглашения о налогообложении транснациональных компаний, таких как Amazon и Google. Это сделает возможным налогообложения крупнейших мировых корпораций по новым принципам.

Об этом сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак, пишет BBC News.

Так, на встрече в Лондоне министры финансов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) согласились придерживаться минимальной ставки корпоративного налога на уровне не менее 15%.

По словам министра финансов Великобритании, цель соглашения – создать равные условия для глобальных компаний.

“После долгих лет обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения по реформированию глобальной налоговой системы, которая бы отвечала вызовам цифрового века”, – сказал он.

Таким образом, это позволит правительствам получить миллиарды долларов для выплаты долгов, возникших во время коронавирусного кризиса.

В следующем месяце по примеру соглашения G7 могут пойти на такой шаг и G20.

Как сообщал ранее “источник”, 3 июня Верховная Рада приняла закон о налоге для Google в Украине. В поддержку законопроекта проголосовали 283 депутата.