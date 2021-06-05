В Украину идет новый циклон: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

В Украину возвращается циклон, принесший дожди на прошлой неделе. С воскресенья-понедельника, 6-7 июня, снова дожди почти по всей территории страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, в воскресенье, 6 июня дожди будут умеренные и небольшие.
Циклон 6 июня
Но уже в понедельник, 7 июня, с умеренных они превратятся в сильные.
Циклон 7 июня
“В Киеве 6 и 7 июня из-за реваншистский характер циклона будет преобладать влажная погода. Будут идти периодические дожди. Завтра разве что столица может попасть в маленький просвет, поэтому дожди, если и будут – или незначительные, или с прояснениями”, – уточнила Диденко.
Однако, 7 июня в столицу все же придут дожди.
Ранее “источник” сообщал,в Украине предупреждают о пожарной опасности на северной части страны. В то же время почти всю территорию ждут грозы и дожди 6 июня.