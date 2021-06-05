Украину накроют грозы: в Укргидрометцентре предупредили об опасности

В Украине предупреждают о пожарной опасности на северной части страны. В то же время почти всю территорию ждут грозы и дожди.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 5 июня.

“По данным Укргидрометцентра, 5-6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Укргидрометцентр также проинформировал о дождях и грозах по всей Украине, кроме Херсонской, Черкасской, Кропивницкой, Житомирской и Ровенской областей.

Фото: meteo.gov.ua

Погода будет при этом теплой от +20 до +25 градусов днем. Ночью температура спадет почти вдвое – будет колебаться от +10 до +14 градусов тепла.

Ранее “источник” писал, что в Украину вернется тепло до +25, но есть нюансы.