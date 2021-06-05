На трассе Киев – Чоп произошла страшная авария, погибли два человека: фото

На автодороге Киев-Чоп недалеко от села Колоденка произошла смертельная авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС.

Спасатели отметили, что смертельное ДТП произошло в Ровенской области в субботу, 5 июня.

Вблизи поселка Колоденка на автодороге Киев-Чоп столкнулись автомобили Mitsubishi Outlender и Seat Inca.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что в результате ДТП погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

“В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные учреждения г.Ровно. Видео для СМИ будет предоставлена в ближайшее время” , – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

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