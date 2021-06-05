В Украину “врывается” лето без дождей – повезло не всем областям: прогноз погода на 5 июня

В субботу, 5 июня, дожди с грозами пройдут в западных и восточных областях.

Свежий прогноз погоды на 5 июня публикует Укргидрометеоцентр.

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов Украины будет солнечная погода со средней температурой воздуха +20..+22 градусов.

Дождливая погода ожидается в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ночью ожидается +10..+12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +18..+20 градусов.

Дожди с грозами синоптики прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Днем будет до +22 градусов, а ночью похолодает до +9..+11 градусов.

Во всех других областях Украины в субботу, 5 июня, будет тепло и без осадков, а самая большая температура воздуха днем ожидается на Юге и в Крыму – до +21..+23 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы рассказывали, что в Украину вернется тепло до +25, но есть нюансы.