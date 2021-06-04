Катастрофа самолета МАУ: власти Ирана сделали важное заявление о компенсациях

Посольство Ирана в Украине сообщило, что Тегеран готов выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ.

Об этом говорится в заявлении на сайте иранского посольства.

“Правительство Ирана … взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших“, – сказано в сообщении.

Кроме того, Иран готов компенсировать ущерб от потери гражданского самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, согласно действующим законодательным нормам.

“Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени“, – добавили в посольстве.

Напомним, в ночь 8 января 2020 года иранские военные сбили ракетами на взлете из аэропорта Тегерана самолет компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ). Погибли 167 человек, в том числе 15 украинцев.