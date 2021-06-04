На Луганщине уменьшается поголовье КРС, свиней и птицы

Индекс сельскохозяйственной продукции в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020г. составил 88,6%, в т.ч. в предприятиях – 84,3%, в хозяйствах населения – 90,0%.

Об этом говорится в сообщении “Социально-экономическое положение Луганской области в январе-марте 2021 г”, подготовленном ГУ статистики в Луганской области.

В январе-апреле 2021 года реализация сельскохозяйственных животных на убой (в живой массе) уменьшилась на 6,7% (4,2 тыс.т), объем производства молока уменьшился на 11,2% (24,6 тыс.т), производство яиц уменьшилось на 2,8 % (24,3 млн.шт).

По расчетам на 1 мая 2021 года по сравнению с 1 мая 2020 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 14,0% (43,5 тыс. голов), в т.ч. коров – на 10,8% (18,9 тыс. голов); свиней – на 5,0% (47,2 тыс. голов); овец и коз – на 1,9% (25,4 тыс. голов; птицы – на 6,0% (756,2 тыс. голов).

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за январь-апрель 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года увеличились на все основные виды продукции, кроме цены на свиней (уменьшилась на 3,0%). Наибольший рост цен приходится на семена подсолнечника (134,8%), кукурузу на зерно (89,1%), ячмень (75,9%), пшеницу (59,0%).

На 1 мая 2021 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 155,8 тыс.т зерна (в 1,5 р.б. на 1 мая 2020г.), в т.ч. 112,4 тыс.т пшеницы, 22,4 тыс.т кукурузы, 11,3 тыс.т ячменя, 1,0 тыс.т ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях 122,9 тыс.т зерна (на 40,6% больше на 1 мая 2020г.), зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 32,9 тыс.т зерна (в 2,0 р.б.) .

Запасы семян подсолнечника составляли 83,5 тыс.т (на 54,7% меньше, чем на 1 мая 2020 года).