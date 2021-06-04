Луганщина: названы отрасли экономики с наивысшим уровнем оплаты труда

В январе-марте 2021 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) по Луганской области составил 10 918 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 18,7%.

Об этом говорится в сообщении “Социально-экономическое положение Луганской области з январь-март 2021 года”, подготовленном ГУ статистики в Луганской области.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относятся: работники добычи каменного и бурого угля, производства химических веществ и химической продукции, государственного управления и обороны; обязательного социального страхования, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, финансовой и страховой деятельности, производства компьютеров, электронной и оптической продукции, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Луганской области в 1,2-1,7 раза .

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях временного размещения и организации питания, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, операций с недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания, производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группам, текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, где заработная плата не превышала 73,7% от среднего уровня по экономике области.

Индекс реальной заработной платы в январе-марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составил 109,1%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в январе-марте 2021г. увеличилась на 68,4%, или на 37,9 млн.грн, и на 1 апреля 2021г. составила 93,2 млн.грн, что составляет 8,4% фонда оплаты труда, начисленного за март 2021 года.

Существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы в январе-марте 2021г. наблюдалось на предприятиях добывающей промышленности и разработке карьеров (на 75,6 млн.грн). Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, уменьшилась на 9,2% и на 1 апреля 2021г. составляло 8893 человек, или 9,2% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике области. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 10480,7 грн, что составляет 93,1% от средней заработной платы штатных работников за март 2021 года.