СНБО готовит ряд громких решений: онлайн-трансляция брифинга 4 июня

Во время заседания в пятницу, 4 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит ряд важных вопросов – в частности будет обсуждаться вопрос углубления сотрудничества с НАТО и заслушаны отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО.

По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг, видео-трансляция которого будет доступна на “источнике” и начнется в 16:00.

Напомним, повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины утвердил 2 июня президент Владимир Зеленский.

Как сообщал “источник”, Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции против пяти действующих народных депутатов во время заседания 4 июня. Кроме того, санкции планируют против 11 российских артистов, которые выступали в оккупированном Крыму. Ограничительные меры могут ввести и против сторонников режима Александра Лукашенко в Беларуси.