В Луганской области на 100 умерших приходится 19 живорожденных

Численность населения Луганской области по оценке, осуществленной на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и смены места жительства, на 1 апреля 2021 года составила 2 117 192 человека.

Об этом сказано в сообщении о социально-экономическом положении Луганской области за январь-апрель 2021 года, подготовленном ГУ статистики в Луганской области.

В течение января-марта численность населения уменьшилась на 4130 человек.

Также остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 19 живорожденных.

В январе-марте в области зарегистрировано 824 лица живорожденных и 4329 человек умерших.