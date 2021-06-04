На Луганщине уменьшаются выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу (ИНФОГРАФИКА)

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Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику, посвященную Всемирному дню защиты окружающей среды.

Так, согласно имеющимся данным, в Луганской области находится 203 объекта природно-заповедного фонда общей площадью 94,4 тыс. га.

В 2018 году текущие расходы на охрану окружающей среды составили 406,8 млн грн, в 2019 – 452,4 млн грн, в 2020 – 469,2 млн грн. При этом в 2018 капитальные инвестиции на охрану окружающей среды были на уровне 29,3 млн грн, в 2019 – 17,5, а в 2020 – 43,5 млн грн.

За последние три года в регионе уменьшается выброс загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов. Так, в 2018 году общий объем их составил 46,7 тыс т, в 2019 – 37, 3 тыс т, в 2020 – 35, 5 тыс т. Кроме этого, диоксида углерода: в 2018 – 3175, 8 тыс т, в 2019 – 2403, 6 тыс т, в 2020 – 2021,7 тыс т.

Что касается образования и обращения с отходами в области, то в 2018 году:

  • образовано отходов – 557, 5 тыс т
  • утилизировано отходов – 45,5 тыс т
  • сожжено отходов с целью образования тепловой энергии -18,8 тыс т
  • сожжено отходов с целью тепловой переработки – 11,3 тыс т
  • удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 479,4 тыс т

В 2019 году:

  • образовано отходов – 443,4 тыс т
  • утилизировано отходов – 42,1 тыс т
  • сожжено отходов с целью образования тепловой энергии – 20,4 тыс т
  • сожжено отходов с целью тепловой переработки – 11, 2 тыс т
  • удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 378,8 тыс т

В 2020 году:

  • образовано отходов – 259, 1 тыс т
  • утилизировано отходов – 39,6 тыс т
  • сожжено отходов с целью образования тепловой энергии – 18,9 тыс т
  • сожжено отходов с целью тепловой переработки – 3, 9 тыс т
  • удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 212, 9 тыс т
Возможно, это изображение (дерево и текст «до всесвтнього дня охорони довклля червня 2021 луганська область витрати на охорону навколишнього середовища (млн.грн) охорону навколишнього середовища збережемо природу для мене, тебе для всього народу! 2018 2019 2020 об' екти природно- заповдного фонду навколишнього середовища утворення та поводження вi̇дходами 203 94,4 тис.га (тис.т) викиди забруднюючих речовин парникових газвв атмосферне повитря вi̇д стацонарних джерел викидi̇в 2018 2019 утворення вi̇дходв всього забруднювальних речовин (тис.т) RECYCLE 2020 2020 2019 2018 утилзовано вдходв 37.3 спалено вi̇дходв метою отримання енергі" спалено вдходв метою теплового перероблення вi̇дходв 2020 2019 KpiM того, доксиду вуглецю 2021,7 (тис.т) 2403,6 3175,8 спецально вi̇дведени 2018 управлиння статистики улуганський 2021»)

Для справки: Всемирный день охраны окружающей среды – международный день ООН, который ежегодно отмечают 5 июня. Он рассчитан на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

Каждый год выбирается тема, на которой основаны мероприятия ко Всемирному дню охраны окружающей среды. В 2020 году – “Время природы”.