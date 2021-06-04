На Луганщине уменьшаются выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу (ИНФОГРАФИКА)

Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику, посвященную Всемирному дню защиты окружающей среды.

Так, согласно имеющимся данным, в Луганской области находится 203 объекта природно-заповедного фонда общей площадью 94,4 тыс. га.

В 2018 году текущие расходы на охрану окружающей среды составили 406,8 млн грн, в 2019 – 452,4 млн грн, в 2020 – 469,2 млн грн. При этом в 2018 капитальные инвестиции на охрану окружающей среды были на уровне 29,3 млн грн, в 2019 – 17,5, а в 2020 – 43,5 млн грн.

За последние три года в регионе уменьшается выброс загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов. Так, в 2018 году общий объем их составил 46,7 тыс т, в 2019 – 37, 3 тыс т, в 2020 – 35, 5 тыс т. Кроме этого, диоксида углерода: в 2018 – 3175, 8 тыс т, в 2019 – 2403, 6 тыс т, в 2020 – 2021,7 тыс т.

Что касается образования и обращения с отходами в области, то в 2018 году:

образовано отходов – 557, 5 тыс т

утилизировано отходов – 45,5 тыс т

сожжено отходов с целью образования тепловой энергии -18,8 тыс т

сожжено отходов с целью тепловой переработки – 11,3 тыс т

удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 479,4 тыс т

В 2019 году:

образовано отходов – 443,4 тыс т

утилизировано отходов – 42,1 тыс т

сожжено отходов с целью образования тепловой энергии – 20,4 тыс т

сожжено отходов с целью тепловой переработки – 11, 2 тыс т

удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 378,8 тыс т

В 2020 году:

образовано отходов – 259, 1 тыс т

утилизировано отходов – 39,6 тыс т

сожжено отходов с целью образования тепловой энергии – 18,9 тыс т

сожжено отходов с целью тепловой переработки – 3, 9 тыс т

удалены отходы в специально отведенные места и объекты – 212, 9 тыс т

Для справки: Всемирный день охраны окружающей среды – международный день ООН, который ежегодно отмечают 5 июня. Он рассчитан на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

Каждый год выбирается тема, на которой основаны мероприятия ко Всемирному дню охраны окружающей среды. В 2020 году – “Время природы”.