В МИД назвали страны, которые будут открыты для украинцев летом, но есть условие

Так называемые ковид-паспорта могут быть внедрены в Украине до 1 июля, с их введением для украинских туристов откроются более широкие возможности для путешествий.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет “ТСН”.

“ПЦР-тест – это не то, что блокирует путешествия. Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований … Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом мы будем иметь больше условий для путешествий, чем в прошлом году“, – отметил он.

По словам главы МИД, самая открытая страна для туристов из Украины – это Турция.

“Я говорил с главой МИД Турции и мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия“, – заверил Кулеба.

Как сообщал “источник”, Египет может ввести обязательные COVID-паспорта для въезда на свою территорию.