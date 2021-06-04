COVID-19 на Луганщине: за сутки выявили 24 новых случая

Лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четыре, Рубежное – десять, Северодонецк – пять, Белокуракинский район – одно, Новопсковский – одно, Попаснянский – три.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 243 случаях.



Выздоровели – 24290 (120 за последние сутки), лечатся – 1049 (208 – стационарно, 841 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1073 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1052.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 25,3 (при пороговом 60).



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 904 человека.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 июня (09:00) в Украине 2211683 подтвержденных случая COVID-19, из них 51 054 летальных, 2080382 лица выздоровели. Всего проведено 10290345 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2266 новых случаев; летальных – 95; осуществлено 61321 тестирования; выздоровела 8291 человек.