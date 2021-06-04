Пришлось уволиться: скандал с перепиской Скороход с работниками театра получил новый поворот, фото

История с перепиской народного депутата из группы “Партия “За будущее” Анны Скороход с сотрудниками театра Саксаганского из Белой Церкви Киевской области 3 июня, 4 июня продолжилась и получила неожиданное развитие.

Переписка попала в кадр фотокорреспондента “источника” Романа Петушкова.

Напомним, в ходе переписки 3 июня сотрудники театра показали Скороход ролик, с которым она должна выступить. Судя по всему, Скороход пытается помочь театру, который испытывает проблемы, о чем пишет местная пресса. У политика возникли возражения поводу ролика. Собеседник пообещал исправить ситуацию и записать новый ролик.

4 июня переписка продолжилась. Из нее следует, что директор театра Саксаганского Игорь Осипенко, который, как пишет “Моя Київщина” предвзято относится к артистке-вокалистке театра Анжелике Погребной (которая фигурирует и в предыдущей переписке) из-за того, что она не согласна с его методами работы, вынудил ее написать заявление на увольнение.

Скороход за нее заступилась и раскритиковала репертуар театра.

Как сообщал “источник”, 18 мая Анна Скороход появилась в ВР в пиджаке с огромным драконом вышитым на спине золотыми нитками. Кроме дракона на вышивке изображено также здание Верховной рады. Картина, вышитая на пиджаке нардепа представляла собой сцену сжигания драконом здания Верховной Рады Украины.