Луганская область получила игровые наборы LEGO Play Box

Сегодня, 4 июня, в Луганскую область доставлен груз гуманитарной помощи от The LEGO Foundation – 369 игровых наборов LEGO Play Box, на основании Меморандума о взаимопонимании между организацией и Министерством образования и науки Украины.

Об этом сообщает Департамент образования и науки ЛОГА.



Ведомство 4 и 7 июня передаст игровые органам управления образованием горисполкомов, райгосадминистраций, сельских и поселковых советов для дальнейшей передачи их в учреждения общего среднего образования области. Уже с 1 сентября наборы LEGO Play Box будут применяться в 1 классах школ Луганщины как дидактические материалы для внедрения методик игрового и деятельностного обучения.



Конструкторы от LEGO – не просто интересная игрушка, это одна из известных и распространенных на сегодня педагогических систем, которая использует модели реального мира и предметно-игровую среду. С 2018 года тренерами The LEGO Foundation системно проводятся тренинги по внедрению игровых и деятельностных методов обучения для учителей начальной школы. Основной принцип – «Обучение через действие», что позволяет ученикам соединить абстрактную теорию с реальным миром.

С помощью игровых конструкторов учителя наглядно и доступно объяснят детям учебный материал, смогут развивать навыки критического мышления, речи, память, внимание, умение работать в группе.



