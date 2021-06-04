В Луганской области накануне профессионального праздника чествовали журналистов

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в праздновании Дня журналиста Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В приветственном слове глава области сказал: «Я работаю с вами уже более полутора лет. Для меня всегда было понятно, что положительные отзывы не является ключевым показателем деятельности. Самое ценное, что может дать журналист должностному лицу – это конструктивная критика. Освещение болезненных тем становится маркером для деятельности органов власти, акцентирует внимание общественности. Хочу поблагодарить за вашу плодотворную работу и пожелать активной совместной работы над восстановлением Луганщины. Именно от нашей работы зависят ремонты, строительства, привлечения инвестиций и международной партнерской помощи ».

В рамках торжеств Сергей Гайдай вручил областные награды известным мастерам журналистики. Так директора ООО «Телекомпания« СТВ »Виталия Ивченко награжден почетным знаком« За развитие региона », начальник отдела коммуникации ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай – знаком почета «Защитнику Луганщины».

Почетными грамотами ОГА награждены корреспондент ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Анастасия Волкова, коллектив ООО «Редакция газеты« Попаснянский вестник », главный специалист Департамента массовых коммуникаций облгосадминистрации Александр Руденко.

Благодарственными письмами ОГА отмечено оператора ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Андрея Магомедова, журналиста медиаресурса «Сайт города Северодонецк 06452» Антона Мищенко, корреспондента медиаресурса «ТЕЛЕгазета Старобельск» Марину Мухину, начальника отдела информационной работы Луганского областного центра занятости Наталью Сытник.

Даже во время праздника руководитель Луганщине не избежал вопросов от журналистов, касающиеся ремонта дорог Луганщины, а именно маршрута от Северодонецка до Старобельска. «Ремонт этого участка финансируется за счет инвестиций международных партнеров. Процедура подготовки и сам тендер продолжается более двух месяцев. В любом случае ремонт будет в этом году. Мы сделаем дорогу и на Новопсков, и на Старобельск, и на Троицк. Работы начнутся в 2021 году, а завершатся уже в следующем », – ответил Сергей Гайдай.

Для справки: День журналиста Украины ежегодно отмечается 6 июня. Праздник был установлен 25 мая 1994 года Указом Президента Украины Леонида Кравчука. Дата выбрана неслучайно: именно 6 июня 1994 года Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.