Юрист рассказал, как перевезти тело умершего родственника в ОРДЛО

Чтобы перевезти тело умершего родственника через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для захоронения, необходимо подготовить ряд документов и получить разрешение.

Об этом в программе “Имею право” телеканала “Дом” рассказал юрист, руководитель Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов.

Юрист пояснил, что вопрос включает две части. Первая — как непосредственно человеку, который будет отвозить, пересечь линию соприкосновения через КПВВ. И вторая часть — как переместить тело родственника.

Баранов рассказал, что для того, чтобы пересечь линию соприкосновения, человеку необходимо подать через сайт Службы безопасности Украины заявление на получение специального разрешения. Обычно заявление рассматривается и разрешение выдаётся в течение двух недель. Но в случае со смертью родственников — оно может быть выдано значительно быстрее, в течение суток.

“Получив такое разрешение, можно пересечь КПВВ”, — сообщил юрист.

Помимо сайта СБУ, можно обратиться также в координационный центр или координационную группу, которая занимается выдачей документов.

Баранов также дал пояснения и по второй части вопроса — что делать с телом умершего родственника.

“Главное условие: кроме свидетельства о смерти, необходимо, чтобы была справка судмедэксперта о том, что в гробу и в теле отсутствуют посторонние предметы. Сам гроб должен быть опечатан. При таких условиях можно пересечь линию соприкосновения”, — рассказал Баранов.

В итоге в список необходимых для пересечения линии соприкосновения документов входят:

специальное разрешение СБУ для сопровождающего,

свидетельство о смерти,

справка судмедэксперта.

“На всякий случай ещё нужно иметь справку об отсутствии инфекционных заболеваний, потому что могут такую справку попросить. Ничего сложного, в принципе, нет. Процедура достаточно простая”, — сообщил юрист.

Если все документы в порядке, гроб опечатан — официально предпосылок для запрета пропуска нет.