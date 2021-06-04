Арестович раскрыл детали плана “Б” Зеленского по Донбассу

В студии львовского телеканала NTA потребовали от президента Владимира Зеленского раскрыть план “Б” по Донбассу, который он ранее обещал обнародовать. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по видеосвязи участвовал в дискуссии и ответил, какой именно план в отношении ОРДЛО и России реализует администрация президента Зеленского.

Видео эфира было опубликовано на YouTube-канале Арестовича, передает Диалог

Арестович отметил, что выбранная Офисом президента стратегия является наиболее эффективной и болезненной для России и ее экономики. При этом, несмотря на давление Москвы, Украина наотрез отказывается легитимизировать так называемые “Л/ДНР” посредством начала прямых переговоров с наемниками.

“Украина является единственным государством в XX и XXI веке, которая не признала сепаратистов, с которыми у нее есть конфликт. Все остальные признали: Кипр, Израиль, Индия – все, кто имеют сепаратистские проблемы, признали в той или иной мере и ведут переговоры. Мы вообще не ведем переговоры с так называемыми “Л/ДНР”, к чему нас постоянно призывают в России. Шаги по поводу открытия КПВВ и гуманитарные вопросы (в чем студия упрекнула Зеленского – ред.) оборачиваются международной поддержкой Украины, обеспеченной на самом высоком уровне, которая далее оборачивается санкциями против России”, – заявил Арестович.

По его словам, санкции даже более эффективны, чем военное оружие.

“Санкции против России в военном измерении – это даже не 120-й миномет, это массированный ядерный удар, потому что они калечат экономику. Вы знаете, что в российских военных округах несколько месяцев зарплату уже не выплачивают? Потому что все, “Искандеры” больше не смеются. И сейчас идет полное согласование политики с американским президентом Байденом. И мы выступаем коллективным фронтом с коллективным Западом по отношению к России”, – заявил он.