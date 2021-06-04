В Украине чтят память детей, погибших в результате агрессии России: что нужно знать о дате

В пятницу, 4 июня, в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины, который установлен Верховной Радой как ежегодный День памяти.

“источник” рассказывает о скорбной дате.

Напомним, ВР 1 июня приняла соответствующий проект постановления №5343. Кабинет министров должен в течение двух недель со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.

Как сообщило в Facebook Министерство обороны Украины, с начала агрессии Российской Федерации на востоке Украины погибли более 240 детей, 56 пропали без вести.

“По разным данным от 167 до 500 наших самых маленьких граждан были ранены и травмированы“, – сказано в сообщении.

Напомним, российские наемники продолжают подвергать опасности жизни детей на Донбассе. Так, 28 мая боевики сбросили мины во двор дома одного из мирных жителей поселка Гранитный.