Дожди не отступают: о погоде на Луганщине в выходные дни

В предстоящие выходные на Луганщине сохранится дождливая погода.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 5 июня, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 15-20 0 тепла.

В воскресенье, 6 июня, в регионе переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.

Сегодня, 4 июня, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура днем 13-18 0 тепла.