В Украину не пустили российского политтехнолога, работавшего с “Интером”: фото

В четверг, 3 июня, в аэропорту “Борисполь” не пропустили в Украину известного российского политтехнолога Игоря Шувалова, который был депортирован из Украины в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала МВД Украины, а также сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на информацию представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

При прохождении паспортного контроля правоохранители обнаружили, что в отношении одного из пассажиров рейса в Украине действует запрет на въезд.

По информации правоохранителей, гражданин 1969 г.р. ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Мужчине отказали в пропуске на территорию Украины, его отправили обратным рейсом в Дубай.

Издание “Украинская правда” сообщает, что речь идет о российском политтехнологе Игоре Шувалове, которого в 2017 году выдворили за пределы Украини с запретом въезда сроком на 5 лет.

Как сообщал “источник”, 22 апреля в Украину запретили въезд известному российскому блогеру Сергею Пынзарю, который участвовал в популярных реалити-шоу “Дом-2” и “Свадебный размер 2”.