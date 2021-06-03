В Кременной мужчина украл деньги с карты знакомого

К кременским полицейским обратился 52-летний местный житель с сообщением о том, что с его счета пропали деньги в размере 4 тысячи гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе проведения первоочередных следственных и розыскных действий, полицейские установили, что мужчина обратился к знакомому и попросил его помочь установить на мобильный телефон приложение online-банкинга. Знакомый выполнил просьбу мужчины, но при этом еще и перевел на свой счет деньги потерпевшего.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.