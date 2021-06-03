Модернизация Северодонецкой ТЭЦ была бы выгодна всем, – Гайдай

Уголь добывать сейчас экономически невыгодно. Но банально закрыть все шахты и оставить без работы шесть тысяч человек – это ложный путь.

Такое мнение высказал в интервью “Укринформ” глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Есть один огромный проект – если его реализовать, то он станет выгоден всем. А именно: модернизировать Северодонецкую ТЭЦ, поменяв котлы на современные, которые смогут работать на нашем угле. У нас не антрацит, и зольность огромная, но если установить эти котлы – наш уголь будет пользоваться спросом. Даже без его обогащения. Впрочем, и ввести обогащение – это небольшие средства. “Плечо” логистическое короткое – Лисичанск – Северодонецк. Не надо долго ждать деньги, как с «Центрэнерго». Шахтеры остаются при работе, шахты регулярно отправляют уголь на ТЭЦ, ТЭЦ покупает – и со сбытом нет проблем”, – рассказал Сергей Гайдай.

Вместе с тем он отметил, что реализация этого проекта затратная. На него нужно 100-150 миллионов долларов.

“Однако я общался в Днепре с руководителем так называемых «инвестнянь» при Кабмине. У них есть замечательные предложения. Это государственно-частное партнерство, где размер инвестиций делится на три части: 50% частная компания, 25% государство, 25% – международный фонд. Эта тема работает, мы сейчас двигаемся в этом направлении. Причем государство свои 25 процентов дает не деньгами. Например, надо построить подъездную железнодорожную колею – и государство берет это на себя в размере указанных процентов. Это интересно”, – добавил глава ЛОВГА.