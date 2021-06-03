В Рубежном на пешеходном переходе сбили женщину

Полицейские местного отдела полиции начали уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина пешеход.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, в 7.30, в полицию г. Рубежное поступило сообщение о том, что на перекрестке пр. Московского и ул. Владимирской произошло ДТП с потерпевшей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 38-летний местный житель, управляя транспортным средством ЗАЗ «Lanos», допустил наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Вследствие ДТП женщина получила телесные повреждения.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Досудебное следствие продолжается.