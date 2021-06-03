Это пока кажется фантастикой: Гайдай оценил реанимацию стеклозавода и содового завода в Лисичанске “50/50”

Проекты о реанимации содового завода и стеклозавода в Лисичанске могут быть внедрены.

Об этом сообщил в интервью “Укринформ” глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Мы буквально вчера общались с консулами Литвы и проговаривали даже стратегические темы. В частности, о восстановлении Лисичанского содового завода. У завода интересная история. Его намеренно уничтожили. Можно сказать, здесь действовала «рука Кремля»: российские инвесторы зашли, имея на руках соглашение, в котором говорилось о развитии предприятия. Однако они все порезали, а когда кто-то поднимал этот вопрос, отвечали: «Это все устаревшие технологии, мы будем воплощать инновации». Как следствие, завод разрушен дотла, и мы сегодня не увидим в магазинах нашей соды. Но этот завод – не просто сода. С появлением можно будет реанимировать стеклозаводы, которые стоят рядом, в том же Лисичанске”, – рассказал Сергей Гайдай.

Он отметил, что все эти планы кажутся фантастикой, но им можно дать вероятность “пятьдесят на пятьдесят”.

“Они могут реализоваться. А если высоко не ставить себе планку, тогда и развития не будет. Если мы зададим планку на уровне ремонта в школах столовых или туалетов, то мы так и останемся на том же уровне. Но это не значит все бросить и строить, скажем, марсоход. Нет, надо заниматься всем. Одновременно. И туалеты, и вода, и дороги, и ЦНАУ – и так же восстановление промышленности. Это сейчас трудно, потому что инфраструктура разрушена. Поэтому параллельно ставим себе цель и восстановления железнодорожного сообщения с материковой Украиной, и электрификацию железнодорожных путей. И может быть, и медленно – но мы движемся вперед. Действительно, хотелось бы все сделать за месяц, и это нереально”, – добавил глава области.