Рада увеличила штрафы для водителей: сколько придется платить за лишних пассажиров и грузы

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект №3742, который является одним из двух основных документов для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля и усиливает штрафы за перегрузки на дорогах.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Закон, свои голоса за который отдали 280 народных избранников, предполагает законодательное закрепление возможности автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов в случае превышения весовых или габаритных ограничений.

Вместе с тем, Укртрансбезопасность получит возможность через суд взимать плату за проезд грузовиков, параметры которых нарушают нормы.

Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за правонарушения в сфере автобезопасности, зафиксированные автоматически, или с помощью фото и киносъемки.

Законопроект устанавливает следующие штрафы:

Перевозка пассажиров и грузов без необходимых документов 17 000 грн (для международных перевозок – 34 000 грн)

Превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% – от 8 500 грн до 51 000 грн.

Как сообщал “источник”, с 1 июня на дорогах Украины действуют новые правила для водителей крупногабаритного транспорта. Они коснутся тех, кто ездит на машинах с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.